Infermieri | “Calo di iscrizioni in costante ascesa | rischiamo di perderne il 30% di già da qui a 3 anni” | avverte il Nursing Up

(Di lunedì 11 marzo 2024) “E’ in nettaildiper la laurea instica, la percentuale negativa supera quello dello scorso anno: -10,5% didelleper l’anno accademico 2023-2024. Nei prossimi tredi perdere il 30-30,5% di operatori sanitari”. E’ quanto denuncia, non senza preoccupazione, Antonio de Palma, il segretario nazionale delUp.di, ilUp: “IL 2023 sarà ricordato come ‘l’annus horribilis’” “In un anno – tiene inoltre a rimarcare il responsabile del sindacato degli operatori sanitari – nel 2023 ci sono state circa 6.000 cancellazioni dall’albo nazionale degli ...

