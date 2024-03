Indonesia | alluvione devasta Isola di Sumatra | 26 vittime | 11 persone scomparse e oltre 37 000 case sommerse dall' acqua - VIDEO

Almeno 26 persone sono morte a causa delle frane e delle alluvioni sull’isola di Sumatra, in Indonesia: Almeno 26 persone sono morte a causa delle frane e delle alluvioni sull’isola di Sumatra, in Indonesia: Almeno 26 persone sono morte e 11 sono disperse a causa delle alluvioni e delle frane provocate dalle piogge torrenziali degli ultimi giorni sull’isola di Sumatra, nella parte occidentale dell’Indones ...

