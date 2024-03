Indian Wells | Sinner domina Struff | agli ottavi anche Alcaraz

(Di lunedì 11 marzo 2024) Continua la sfida a distanza atra Jannike Carlos, con i due rivali per il n.2 del ranking che accedonodi finale del Masters 1000 californiano battendo rispettivamente il tedesco Jan-Lennarde il canadese Felix Auger-Aliassime. L'italiano si è imposto col punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e un quarto di gioco e affronterà nel prossimo turno lo statunitense...

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a feedpress.me©

ATP Indian Wells: agli ottavi sarà Shelton - Sinner. Lehecka sorprende Rublev. Bene Zverev su Griekspoor: Cade la testa di serie n. 5 Rublev per mano del ceco Jiri Lehecka. Zverev salva due set point nel primo set poi regola Griekspoor Si chiude la domenica di Indian Wells con il completamento dei terzi turni. Ecco gli ultimi match della nottata, con la partita tra Shelton e Cerundolo che si è conclusa a favore dell'americano nelle prime ore della mattina ...

Tennis Indian Wells: Sinner batte Struff in due set, trova Shelton. Avanti pure Paolini e Bolelli - Vavassori: Anche la diciassettesima è andata. Sinner allunga la serie di partite vinte consecutivamente, piega anche Jan - Lennard Struff e avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Dove se la vedrà con Ben Shelton che ha superato Francisco Cerundolo nella notte per 7 - 6, 3 - 6, 7 - 6. Ottima la prova del rosso di San Candido, che ha saputo gestire con efficacia ...

ATP Indian Wells, Jannik Sinner: “Rispetto tutti i giocatori, ma non ho paura di nessuno!”: ATP Indian Wells, Jannik Sinner: “Rispetto tutti i giocatori, ma non ho paura di nessuno!”: Jannik Sinner ha rispettato i pronostici e vinto il match del terzo turno del Masters1000 di Indian Wells, in corso di svolgimento sul cemento della California. L'altoatesino (n.3 del mondo) ha sconfi ...

Jasmine Paolini continua a vincere: ottavi di finale a Indian Wells: Jasmine Paolini continua a vincere: ottavi di finale a Indian Wells: Continua senza sosta il momento d'oro di Jasmine Paolini che sconfigge per la seconda volta in poche settimane Anna Kalinskaya e vola agli ottavi di finale di Indian Wells ...

Musetti-Rune oggi in tv, ATP Indian Wells 2024: orario, programma, streaming: Musetti-Rune oggi in tv, ATP Indian Wells 2024: orario, programma, streaming: Oggi, a partire dalle 19.00 italiane, Lorenzo Musetti affronterà Holger Rune nel confronto valido per il terzo turno del Masters1000 di Indian Wells. Il toscano è reduce dalla sofferta vittoria del ro ...