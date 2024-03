Indian Wells 2024 | Griekspoor perde il tie break e disintegra la racchetta VIDEO

(Di lunedì 11 marzo 2024) L’avventura al Masters 1000 didi Tallonè terminata al terzo turno contro Alexander Zverev, sconfitto 7-6(9) 6-3. Il tennista olandese è parso piuttosto nervoso, e proprio al termine del tiedel primo set hato labattendola ripetutamente a terra. A scatenare la sua furia è l’errore che il dritto che ha consegnato al tedesco il primo parziale. SCENES ?@AlexZverev saves two set points before taking the opening tieto the heartof!#TennisParadise pic.twitter.com/LOLIBN4KZ6 — Tennis TV (@TennisTV) March 11,SportFace.

