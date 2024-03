Incontro tra Italia-Kazakhstan

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il Sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla Cooperazione Internazionale Maria Tripodi ha incontrato il Ministro per il Commercio e l’Integrazione delArman Shakkaliyev. L’ha ribadito l’eccellente stato dei rapporti bilaterali, rimarcando che esistono spazi di ulteriore crescita, sia negli investimenti che nell’export. Nel mutato contesto internazionale, ilha acquisito una centralità geopolitica che offre nuove interessanti opportunità per il Sistema, nonostante la complessa congiuntura mondiale, come testimoniato dalla visita a Roma del Presidente kazako Tokayev lo scorso gennaio. “Le nostre imprese guardano con crescente interesse ale auspicano un ulteriore miglioramento del clima per gli investimenti; le nostre Istituzioni sono pronte ad ...

Rinnovo Lautaro Martinez , l’ Inter fissa la data per l’incontro con l’ agente dell’argentino per discutere il prolungamento Come rende noto la Gazzetta dello Sport, ci sono novità Inter essanti sul ... (calcionews24)

Il Sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla Cooperazione Internazionale Maria Tripodi ha incontrato il Ministro per il Commercio e l’Integrazione del Kazakhstan Arman Shakkaliyev. L’Italia ... (strumentipolitici)

Calcio, fine delle ostilità tra Vittoria ed Avola: Nel pomeriggio di ieri, il giorno successivo alla gara Vittoria-Avola, il Direttore Generale della società biancorossa, Giuseppe Cilio, e il Vice Presidente del Città di Avola, Vincenzo Coffa, hanno a ...radiortm

Domani il vertice tra la società e l’agente del Toro, che vuole trascinare i suoi nel G8. E contro l’Atletico è quasi... un ex: Altro punto: l’Incontro di domani non sarà risolutivo ... Da una distanza di circa due milioni di euro tra richiesta e offerta che va in qualche modo colmata. La società nerazzurra ha la capacità, ...gazzetta

Unindustria, Camilli chiede tempi certi per autorizzazioni ambientali e il collegamento tra Frosinone e Latina: «Chiediamo un calendario credibile per la Roma-Latina e garanzie sulla realizzazione della nuova Latina-Frosinone». Parole del presidente di Unindustria, Angelo Camilli, all'assemblea in corso al ...ilmessaggero