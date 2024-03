Incidenti | 60enne investita da un mezzo pesante nel milanese | è grave

(Di lunedì 11 marzo 2024) Milano, 11 mar. (Adnkronos) – Una donna, della quale non sono ancora note le generalità, di età apparente di circa 60 anni, è rimastamente ferita dopo essere statada un, mentre percorreva a piedi via Adua, ad Arluno, nel.L’incidente è avvenuto alle 16.30 di oggi. L’impatto con ilha provocato alla donna un trauma al volto e a una gamba. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Areu, che l’hanno soccorsa e l’hanno trasferita in codice rosso all’ospedale di Legnano. Sul posto anche la polizia locale che sta effettuando i rilievi. L'articolo CalcioWeb.

