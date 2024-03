Incidente sulla Provinciale a Onore | due feriti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 11 marzo 2024). Bruttonella mattinata di lunedì 11 marzo a, lungo la671. L’allarme è scattato attorno alle 8, quando due auto, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate violentemente in corrispondenza di un curvone che precede la rotonda che porta alla zona industriale: sul posto due ambulanze, due automediche, l’elisoccorso, i vigili del fuoco del distaccamento di Clusone e i carabinieri. Il personale medico ha valutato immediatamente le condizioni dei due, un ragazzo di 20 anni e un uomo di 45: entrambi sono stati trasin ospedale in codice giallo ma non sono gravi. I vigili del fuoco hanno bonificato l’area compromessa e rimosso le auto incidentate. Lunghe code in prossimità del luogo del sinistro.