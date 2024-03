Incidente sul lavoro | operaio ferito durante un' operazione di smontaggio

(Di lunedì 11 marzo 2024) Bastia Umbria (Perugia), 11 marzo 2024 - Ancora unsulin Umbria. Questa volta si è registrato a Bastia Umbria,un’didella fiera Expo casa, che domenica ha chiuso i battenti a Umbriafiere, dopo una settimana di ottime affluenze di pubblico. Undi 43 anni è rimastodopo essere stato colpito da un carico pesanteuna manovra di sollevamento. Per cause in corso di accertamento un montacarichi sarebbe caduto addosso all’uomo colpendolo violentemente. Sul posto i sanitari del 118 di Assisi che hanno ritenuto necessario il trasferimento dell’uomo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia con l’elisoccorso Nibbio, il servizio inaugurato di recente dalla Regione Umbria, ...

Onore . Brutto Incidente nella mattinata di lunedì 11 marzo a Onore , lungo la Provinciale 671. L’allarme è scattato attorno alle 8, quando due auto, per cause ancora in fase di accertamento, si sono ... (bergamonews)

Sharon Bonillo morta a 19 anni dopo 3 giorni di agonia: l'incidente in macchina dopo la festa per l'8 marzo con le amiche: Sharon Bonillo morta a 19 anni dopo 3 giorni di agonia: l'Incidente in macchina dopo la festa per l'8 marzo con le amiche: È morta a 19 anni Sharon Bonillo: la ragazza era in coma dopo l'Incidente avvenuto la sera dell'8 marzo in via Mediterraneo a Taranto in cui rimasero ...

Gairo, incidente sul lavoro nel cantiere forestale: operaio colpito alla schiena da un albero: Gairo, Incidente sul lavoro nel cantiere forestale: operaio colpito alla schiena da un albero: GAIRO. Un operaio del cantiere forestale Perdaliana-Sarcerei a Gairo è stato colpito alla schiena da un albero stamattina. Lo riporta l'Ansa. L'uomo, un 53enne, è stato soccorso e trasportato in ...

Incidente sul lavoro a Umbriafiere, operaio ricoverato a Perugia in codice rosso: Incidente sul lavoro a Umbriafiere, operaio ricoverato a Perugia in codice rosso: Incidente sul lavoro a Umbriafiere, operaio ricoverato a Perugia in codice rosso. Sarebbe stato colpito da un montacarichi ...