Incidente sul lavoro ad Atri | pollice amputato con una forbice elettrica e reimpiantato grazie ai chirurghi dell?Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a corriereadriatico©

Bastia Umbria (Perugia), 11 marzo 2024 - Ancora un Incidente sul lavoro in Umbria. Questa volta si è registrato a Bastia Umbria, durante un’operazione di smontaggio della fiera Expo casa, che ... (lanazione)

Il costruttore americano ammette di non trovare la documentazione relativa all’incidente e richiesta dagli investigatori (ilsole24ore)

Incidente sull'A14, uscita di Loreto chiusa al traffico. Notizia in aggiornamento: Incidente sull'A14, uscita di Loreto chiusa al traffico. Notizia in aggiornamento: LORETO - Incidente sull'A14 Bologna-Taranto, chiusa l'uscita Loreto in direzione sud. L'uscita di Loreto è chiusa al ...

Este.Terribile schianto sulla statale tra un camion e un'auto: marito e moglie muoiono sul colpo, traffico in tilt: Este.Terribile schianto sulla statale tra un camion e un'auto: marito e moglie muoiono sul colpo, traffico in tilt: ESTE (PADOVA) - Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi, 11 marzo, a Este: marito e moglie di Carceri hanno perso la vita. Lo schianto tra un camion e un'auto, una ...

Incidente sul lavoro, operaio ferito durante un'operazione di smontaggio: Incidente sul lavoro, operaio ferito durante un'operazione di smontaggio: E’ accaduto a Umbriafiere. L'uomo è ricoverato all'ospedale di Perugia in codice rosso. Per il trasferimento usato l'elisoccorso Nibbio ...