Incidente in FiPiLi | tratto chiuso tra Scandicci e Lastra a Signa

(Di lunedì 11 marzo 2024) Firenze, 11 marzo 2024 – Bruttoinintorno alle 21,47 di oggi, 11 marzo. Per cause ancora da chiarire, un furgoncino sarebbe rimasto incastrato sotto le ruote di un tir. Lo scontro è avvenuto poco dopo lo svincolo di, in direzione Pisa. Al momento non si conoscono le condizioni dei feriti. Sul posto sono arrivate tre ambulanze e un mezzo dei vigili del fuoco. Dovrebbe essersi trattato di un tamponamento. La superstrada è stata chiusa nelcompreso tra le uscite di. In aggiornamento

