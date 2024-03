Incendio a Bastogi | quattro famiglie senza casa e palazzina senza corrente | “Qui è una polveriera”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Dagiorni alcuni appartamenti dellaF disono inagibili a causa di un. Lamanca in tutto il palazzo e i residenti chiedono alle istituzioni un intervento tempestivo per affrontare l'emergenza.

