(Di lunedì 11 marzo 2024) Forlì, 11 marzo 2024 – “Mi sono trasformata in un albero”. Proprio come Dafne si tramuta in una pianta di alloro per sfuggire alle persecuzioni di Apollo, anche, nello spettacolo ‘Le foglie non si riposano mai’ andato inper la prima volta sabato al teatro ‘Il Piccolo’, prende le sembianze di un giovane Liquidambar dalle foglie rosse. Rosse come il colore dei suoi capelli. La famiglia della giovane ginecologa, scomparsa nel 2021 a Cles (Trento), da tempo si batte per cercare la verità e dimostrare che all’origine del suo allontanamento vi siano stati maltrattamenti sul luogo di lavoro (questa è anche l’accusa dei pm trentini nei confronti dei medici che guidavano il reparto, Saverio Tateo e Liliana Mereu; l’udienza preliminare si concluderà tra una settimana). Con ‘Le foglie non si riposano mai’ i parenti hanno ...

In scena la storia di Sara Pedri: "Un monito contro il mobbing": Centinaia di persone al teatro 'Il Piccolo'. La sorella Emanuela annuncia la nascita di una nuova associazione ...

