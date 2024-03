Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 11 marzo 2024) Gli Stati Uniti, attraverso boicottaggi al sistema elettronico di voto e gli appelli dell’opposizione a non andare alle urne, cercano di ridurre ildialle presidenziali indel 15-17 marzo per screditare la consultazione, a cui Vladimir Putin si presenta per ottenere un quinto mandato. Lo afferma il servizio stampa dei servizi d’intelligence esterni (Svr) diriferisce la Tass. Secondo i Servizi digli Usa, attraverso boicottaggi e appelli a non andare alle urne, cercano di ridurre ildialle presidenziali inMa gli Usa, sempre secondo i 007 di, dimenticano che ildianche in vari ...