"In quell'incrocio di Soria ci verrà un palazzo di 6 piani e altre case"

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il consigliere Giovanni Dallasta svela il contenuto pratico della variante diche oggiadottata dal consiglio comunale: "Ci sarà la suddividivisione di un unico comparto già previsto nel Prg, in quattro comparti indipendenti con capacità edificatorie variabili. Dove ora si trova la ex Suzuki si potrà realizzare undi 6e di circa 3500 mq, dall’altra parte della statale, nell’area dell’attuale distributore di carburanti potrebbero costruire una 5e nell’area verde, triangolare, tra le vie Caboto e via Agostini due fabbricati uno di proprietà pubblica di quasi 500 mq e uno privato di quasi 200 mq. In ultimo è prevista la chiusura dell’ultimo tratto di via LungoFoglia Caboto con deviazione della stessa su via Agostini a mezzo di una esse leggermente ...