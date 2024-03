(Di lunedì 11 marzo 2024) Nelle elezioni legislative di domenica 11 marzo, l'Alleanza democratica diguidata da Luis Montenegro è arrivata in testa, conquistando il 29,6 per cento dei voti, ma ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

In Portogallo il partito di centrodestra ha vinto le elezioni. Gli estremisti di “Chega” raddoppiano i consensi, mentre sono in forte calo i socialisti. Sono questi i primi dati delle elezioni ... (open.online)

Elezioni Portogallo, il centrodestra vince di misura. Il leader: 'Non governeremo con gli estremisti di Chega'. Che raddoppia i consensi: Leggi Anche Elezioni in Portogallo, a fare la differenza sarà il voto di donne e indecisi. L'estrema destra di Chega sarà la terza forza Resta ancora lo spoglio del voto all'estero, con cui si ...

Portogallo a destra, vince Alleanza Democratica ed exploit di Chega: PUBBLICITÀ In Portogallo una vera manciata di voti divide il centrodestra di Alleanza Democratica dal Partito Socialista alle elezioni parlamentari. Ma il Paese vira decisamente a destra: con una percentuale di ...

In Portogallo exploit della destra, il Partito socialista guiderà l’opposizione: In Portogallo exploit della destra, il Partito socialista guiderà l’opposizione: Roma, 11 mar. (askanews) – Sostanziale pareggio alle elezioni legislative portoghesi: il Partito socialista (PS) ottiene il 28,66% dei voti (77 seggi), mentre la coalizione di centrodestra guidata dai ...

In Portogallo il centrodestra vince di misura, ma non c'è maggioranza senza Chega: In Portogallo il centrodestra vince di misura, ma non c'è maggioranza senza Chega: L'Alleanza democratica di centrodestra guidata da Luis Montenegro ha vinto le elezioni, ma l'ottimo risultato del partito di estrema destra rende difficile formare una maggioranza. Nuove elezioni

Morning note: economia e finanza dai giornali: Morning note: economia e finanza dai giornali: (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 mar - Regionali: in Abruzzo vince il centrodestra. Meloni tira un sospiro ... Cosi' non fa il bene di Israele' (Corriere della Sera, pag. 10) Portogallo: voto ...