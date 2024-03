In Portogallo dopo le elezioni c’è uno stallo | calano i socialisti | boom dell’estrema destra di Chega

Domenica 10 marzo, il Portogallo si prepara per un evento politico cruciale: le Elezioni legislative anticipate, giunte in seguito alle dimissioni del premier socialista Antonio Costa ; anticipando ... (ildifforme)

Stando ai dati resi pubblici dalla televisione pubblica, il governo potrebbe essere guidato dal centrodestra , in netto vantaggio sui socialisti (ilgiornale)

Il leader socialista chiama la vittoria degli avversarsi: "Saremo all'opposizione". Boom di voti per il partito di destra Chega (ilgiornale)

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a fanpage©

Elezioni Portogallo, il centrodestra vince di misura. Il leader: 'Non governeremo con gli estremisti di Chega'. Che raddoppia i consensi: ... tutti davano la sua carriera ormai giunta al tramonto, magari dopo le europee di questa primavera, ... si è guadagnato la reputazione di ribelle e radicale più di dieci anni fa, quando il Portogallo ...

MotoGP Qatar 2024: risultati e classifica mondiale: Secondo il calendario della MotoGP 2024 , il prossimo appuntamento sarà per il Gran Premio in Portogallo, previsto dal 22 al 24 marzo. Classifica MotoGp dopo la prima gara in Qatar Pos. Pilota Moto ...

Regionali Abruzzo: bene FdI e Pd, Forza Italia doppia la Lega e M5S in caduta: Regionali Abruzzo: bene FdI e Pd, Forza Italia doppia la Lega e M5S in caduta: Il voto ai partiti evidenzia le difficoltà del partito di Matteo Salvini e una pesante battuta d’arresto per quello guidato da Giuseppe Conte ...

Il Portogallo svolta a destra. Boom dei populisti di Chega. Ma c’è l’incognita del governo: Il Portogallo svolta a destra. Boom dei populisti di Chega. Ma c’è l’incognita del governo: dopo otto anni di governo socialista, il Portogallo vira a destra. Secondo i risultati, i portoghesi hanno premiato le forze di opposizione all’era politica di Antonio Costa: il fronte conservatore mo ...

Il Portogallo vira a destra, tra Alleanza Democratica e Socialisti spunta Chega: Il Portogallo vira a destra, tra Alleanza Democratica e Socialisti spunta Chega: Alleanza Democratica si aggiudica il testa a testa ed elegge due deputati in più rispetto al Partito Socialista. Chega raddoppia i suoi rappresentanti ...