In piazza contro il taglio degli alberi

(Di lunedì 11 marzo 2024) : Verdi Europa, Gaia animali & ambiente, Lega italiana difesa animali, Laboratorio ambiente, EcoRete Lombardia e Verdi Pieve e Opera hanno protesta per impedire che il Progetto Spugna di Città metropolitana, con fondi del Pnrr, porti all’abbattimento di 45ad alto fusto, adulti e sani. Glidestinati alostruirebbero l’illuminazione pubblica, ma sarebbe sufficiente installare pali della luce più bassi o con braccia più lunghe. Una trentina di attivisti ha invaso il mercato comunale con striscioni e manifesti per chiedere di fermare il. "Chiediamo all’Amministrazione di ripensarci per non passare da Attila - spiega il verde Stefano Apuzzo - Non deve essere abbattuto un solo albero o sradicato un solo cespuglio". Alla protesta anche la Lega ...