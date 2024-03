In media hanno 15 anni | minorenni pedofili | il caso che sconvolge l' Italia

(Di lunedì 11 marzo 2024) È uno di quegli aspetti di cui non si parla mai. Eppure, negli ultimi, il numero dei ragazzini, cioè degli adolescenti, dei giovanissimi chegiusto l'età per prendere il patentino dello scooter, finiti indagati per detenzione di materiale pedopornografico è in aumento. In aumento considerevole, tra l'altro: è cresciuto, nel 2022, di ben tre volte. Ci sono, per esempio, i sei(cinque dei quali sono pure ragazze), con meno di sedici, su cui s'è mossa, a Menaggio, nel Comasco, a settembre, la procura dei minori perché in una chat di classe facevano girare immagini di bambini costretti a subire atti sessuali. Oppure ci sono, a novembre del 2022, i sette ragazzini denunciati dalla polizia postale a Pescara; gli otto coetanei indagati, nell'aprile del 2021, a Pisa per aver scambiato in rete foto di ...

Barbara D'Urso torna in tv e lo fa dalla porta principale di Domenica In su Rai Uno. L'ex conduttrice di Pomeriggio Cinque parla subito della sua rottura con Mediaset . E lo fa senza girarci intorno. ... (liberoquotidiano)

The Amazing Sandler - Man e l'Uomo Dano presentano: Spaceman: ... ma Renck riesce a mettere in scena diverse cose che me lo hanno reso simpatico: c'è il rapporto ... Però è ben costruito e recitato, non annoia mai e sa essere più sincero della media di queste ...

Bozzolo, proseguono in web radio le iniziative di Libri da Pic Nic: ... il teatro e i nuovi media (i podcast audio), puntando sulle passioni dei giovani per lo sport e l'ambiente. Le formatrici dell'associazione Micromacchina e le attrici di Fondazione Aida Ets hanno ...

No man's land. Anche l'illegalità ha un prezzo da pagare sulla Triple frontera: No man's land. Anche l'illegalità ha un prezzo da pagare sulla Triple frontera: A cavallo tra Argentina, Brasile e Paraguay, la regione è un mercato a cielo aperto di 2.500 chilometri quadrati, in cui si compra qualunque cosa, legale o illegale ...

Nuoto, l’Assoluto anomalo che ha mantenuto le promesse: vetrina per i giovani, passerella per i big. E la Nazionale cresce…: Nuoto, l’Assoluto anomalo che ha mantenuto le promesse: vetrina per i giovani, passerella per i big. E la Nazionale cresce…: Questi Assoluti di Riccione sono stati esattamente quello che ci si poteva aspettare da un evento importante, piazzato a poche settimane da un Mondiale e nel bel mezzo della stagione più convulsa dell ...

Intelligenza Artificiale Generativa “milquetoast” No, grazie!: Intelligenza Artificiale Generativa “milquetoast” No, grazie!: di Ennio Bianco. Oggi ho appreso il significato di una nuova parola: “Milquetoast”. L’etimologia ci dice che deriva da una ricetta (immagino, tipicamente americana): del pane tostato imburrato e servi ...