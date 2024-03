(Di lunedì 11 marzo 2024) Sarà esaminatoun decreto legislativo con disposizioni in materia dideldellasul tavolo del Consiglio dei ministri convocato per oggi alle 16. Il provvedimento, in esame preliminare, è stato infatti aggiunto con un'integrazione all'ordine del giorno della riunione.

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Sarà esaminato, in via preliminare, anche un decreto legislativo con disposizioni in materia "di riordino del sistema nazionale della riscossione" dal Consiglio dei ... (liberoquotidiano)

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Sarà esaminato, in via preliminare, anche un decreto legislativo con disposizioni in materia “di riordino del sistema nazionale della riscossione” dal Consiglio dei ... (calcioweb.eu)

Sarà esaminato anche un decreto legislativo con disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione sul tavolo del Consiglio dei ministri convocato per oggi alle 16. Il ... (quotidiano)

In Cdm anche riordino del sistema nazionale di riscossione: In Cdm anche riordino del sistema nazionale di riscossione: Sarà esaminato anche un decreto legislativo con disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione sul tavolo del Consiglio dei ministri convocato per oggi alle 16. Il ...

Oggi in Cdm il bonus anziani da 850 euro che si cumula con l’assegno di accompagnamento. Ecco a chi spetta: Oggi in Cdm il bonus anziani da 850 euro che si cumula con l’assegno di accompagnamento. Ecco a chi spetta: L’assegno sarà revocato (ma l’indennità di accompagnamento resterà comunque) nel caso in cui non dovesse essere speso, come previsto dal decreto, per retribuire il lavoro di cura e assistenza svolto d ...

In Cdm il riordino del sistema nazionale della riscossione: In Cdm il riordino del sistema nazionale della riscossione: Sarà esaminato anche un decreto legislativo con disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione sul tavolo del Consiglio dei ministri convocato per oggi alle 16. Il ...