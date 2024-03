In campo riesco a uscire da me stessa | intervista a Eva Schatzer

(Di lunedì 11 marzo 2024) Chi segue, tifa e parla di Sampdoria non ne fa mistero. Per età, impatto e talento, Evaricorda il giovane Clarence Seedorf, arrivato a Genova nell’estate del 1995. Sorride,, un po’ imbarazzata, quando l’argomento viene a galla. Non le piacciono molto i complimenti, a quanto dice, per le pressioni che si portano dietro. Ha compiuto 19 anni a Genova, vestendo la maglia della Sampdoria, un fatto per lei strano considerando che i precedenti compleanni, almeno da quando ne ha 15, li ha festeggiati a Vinovo con la maglia della Juventus. La sua zona è il centroe in bianconero ha quasi sempre giocato davanti alla difesa, nonostante, mi racconta, «da piccola, quando giocavo nel giardino di casa con i miei fratelli, mi mettevano sempre in porta». «La prima maglia da calcio che mi hanno regalato è stata quella di ...

Luca Nardi: 'Sarà emozionante affrontare Novak Djokovic. Cercherò di godermela': Il livello che a volte riesco a esprimere è alto, ma devo ancora migliorare molto" , ha ammesso il tennista di Pesaro. "Djokovic Sarò super emozionato. Giocare contro il più forte sul Campo Centrale ...

Monfils sorprende Hurkacz: 'Sono felice, ho risposto bene da subito': ...gli appassionati rimasti sul campo 3 a Indian Wells, poi la prima vittoria contro un Top 10 dal successo su Stefanos Tsitsipas a Toronto ad agosto 2023. "Sto giocando bene e sento che riesco sempre ...

La folle campagna del campo (troppo) largo. Slalom dei leader per non incrociarsi mai: La folle campagna del campo (troppo) largo. Slalom dei leader per non incrociarsi mai: sto campo è talmente largo che può essere pure che manco ve ... Eppure Schlein, Conte, Calenda, Renzi e gli altri sono riusciti nell'impresa di non vedersi mai, un record. Dietro ci dev'essere ...

Elezioni Abruzzo, il coordinatore del M5s Castaldi: “Delusi dall’affluenza flop. Non siamo riusciti a portare la gente alle urne”: Elezioni Abruzzo, il coordinatore del M5s Castaldi: “Delusi dall’affluenza flop. Non siamo riusciti a portare la gente alle urne”: Il centrosinistra in Abruzzo confidava in un forte aumento della partecipazione al voto, così da poter avere delle concrete chance di vittoria con Luciano D’Amico contro il presidente di Regione uscen ...

