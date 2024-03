In Abruzzo il campo largo non basta Ora il rebus Basilicata

(Di lunedì 11 marzo 2024) AGI - Nonil. Se i primi dati del voto abruzzese fossero confermati, sarebbe questa la prima indicazione che ne trarrebbero le forze politiche alternative alla destra. Mentre nella notte i numeri si vanno assestando, Marco Marsilio risulta sensibilmente in vantaggio, con circa dieci punti percentuali di distacco sul candidato di centrosinistra Luciano D'Amico. Che la partita fosse complicata era chiaro già un mese fa, quando il distacco fra i due candidati era di circa venti punti percentuali. L'aver contenuto quel distacco è già un buon risultato, ragionano fonti parlamentari del Pd, frutto dell'unità raggiunta dal centrosinistra e della scelta di un candidato come Luciano D'Amico. A mancare è stata quella spinta in più che la segretaria del Pd ha cercato durante il tour che l'ha portata a percorrere la regione in ...

