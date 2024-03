Imprese | Teha | ‘Italia verso cashless society tra progressi e sfide ambientali’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2024) Milano, 11 mar. (Adnkronos) – L’Italia dei pagamenti digitali accelera anche se rimane ancora un forte attaccamento al contante. È quanto emerge da una ricerca tra gli esercenti condotta dalla Communitydi The European House-Ambrosetti, il cui forum finale si terrà il 4 aprile 2024 a Cernobbio.L’analisi, condotta quest?anno per la prima volta dasu un panel di 500 esercenti, evidenzia come sia l’aumento della domanda da parte della clientela a spingere l?accettazione del; sono 8 su 10 gli esercenti che, oltre al contante, accettano pagamenti digitali, sebbene solo una piccola percentuale accetti modalità P2p, come Paypal e Satispay. Di questi, il 58% ha introdotto i pagamenti digitali per venire incontro alla richiesta dei clienti. Senza i pagamenti digitali, infatti, gli esercenti ...