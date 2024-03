Imperia | post sessista del preside contro la guardalinee | protesta degli studenti

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 11 marzo 2024) Manifestazione e corteo questa mattinae delle studentesse dell'istituto Viesseux diche hannoto muniti di grembiule e farina per impastare le famose "tagliatelle" a cui, in unpubblicato su Linkedin, ha tristemente fatto riferimento ildell'istituto Paolo Auricchia commentando l'incidente in campo di un'assistente di gara scrivendo che nulla le sarebbe successo fosse rimasta in cucina a fare le tagliatelle. La fraseera spiccata tra centinaia di commenti sotto la foto, con il volto insanguinato, di unache si era fatta male durante la partita di calcio Bethis-Athletic Bilbao. "Sì vabbè... però oggettivamente se fosse stata in cucina a preparare tagliatelle (cosa degnissima, che con ogni ...