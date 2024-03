Imperia | perché gli studenti del liceo chiedono le dimissioni del preside Paolo Auricchia

(Di lunedì 11 marzo 2024) GlidelVieusseux distanno chiedendo ledelper un commento sessita che ha pubblicato tramite il suo profilo LinkedIn.ha infatti commentato con parole pesanti sul caso di Guadalupe Porras Ayuso, l’arbitra che due settimane fa ha colpito accidentalmente un cameraman mentre stava correndo per seguire un’azione di gioco durante la partita tra il Betis di Siviglia e l’Athletic Bilbao, riportando ingenti ferite al volto. Le immagini dell’incidente sono presto diventate virali e hanno scatenato un’ondata di commenti sessisti ai danni della guardalinee, che si è trovata bombardata da insulti. Tra questi commenti figura anche quello del...

