Immersioni fatali al Moregallo | Noi tecnici | accettiamo il rischio Ma c’è chi invoca più controlli

(Di lunedì 11 marzo 2024) MANDELLO DEL LARIO (Lecco) La morte di due compagni di immersione in meno di una settimana non ferma i sub. Anche ieri decine e decine di sommozzatori si sono immersi nelle acque del lago di Como al, dove, domenica mattina, a una cinquantina di metri di profondità, ha accusato un malore Fabio Mancini, sessantaduenne di Cusago: il sub, residente nel Milanese, ha effettuato un’emersione rapida che ha gli ha provocato un’embolia, è morto poco dopo il suo ricoverato d’urgenza nel reparto di Rianimazione all’ospedale di Lecco. Nel medesimo punto domenica scorsa era accaduto lo stesso a Elvira Mangini, veterinaria in pensione, di 65 anni, di Milano, appassionata die istruttrice. Quel sito di immersione è controllato, non è alla portata di tutti. Per accedervi occorre superare un cancello chiuso, le cui chiavi sono affidati ai ...