Ilaria Alpi ritrova voce nel racconto con Ottavia Piccolo

(Di lunedì 11 marzo 2024) Arezzo, 11 marzo 2024 – Una dedica speciale in occasione di un anniversario da non passare sotto silenzio. Venerdì 15 marzo, con inizio alle ore 21:15, Il Teatro Verdi di Monte San Savino ospiterà in versione reading “Lo schifo. Omicidio non casuale dinella nostra ventunesima regione” di Stefano Massini nelattento dicon le musiche di Enrico Fink eseguite dal vivo da I Solisti dell’Orchestra Multientnica di Arezzo: Enrico Fink (flauto, elettronica), Luca Baldini (basso e percussioni) e Massimo Ferri (chitarra, cümbüs). L’evento è a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura (che firma anche la produzione) e A.S. Monteservizi. Siamo nei dieci secondi successivi all’omicidio: un bagliore di luce, poi il caos di ...