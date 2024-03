Il Vesuvio si risveglia ad una settimana dall’anniversario dell’ultima scossa di 80 anni fa | magnitudo 3 ma nessun danno

(Di lunedì 11 marzo 2024) Paura masegnalato nell’area vesuviana per ladi3 registrata alle 19.08, a unadell’inizioeruzione del, cominciata il 18 marzo del 1944 durante la seconda guerra mondiale. Una ricorrenza che verrà ricordata dal 17 al 19 marzo con tre giornate di visite guidate alla sede storica dell’Osservatorio vesuviano e ai luoghi del vulcano, aperte alle famiglie e agli studenti delle scuole della “zona rossa” individuata dal Piano nazionale della protezione civile, iniziativa promossa dall’Osservatorio vesuviano dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, dal Dipartimento della protezione civile dalla Protezione civile della Regione Campania e dall’Ente parco ...

