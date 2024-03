Il trionfo di Oppenheimer agli Oscar | resta fuori Garrone

(Di lunedì 11 marzo 2024)trionfa. La notte delle statuette per la 96/a edizione degli Academy Awards si è chiusa con il dominio del film di Christopher Nolan sulla tormentata storia del fisico della bomba atomica. Sono andati sette riconoscimenti - tra cui oltre al miglior film quelli di migliore regia e migliori attori protagonista e non protagonista - su 13 candidature. Niente da fare per Io Capitano di Matteo: al candidato italiano l'Academy ha preferito La zona di interesse di Jonathan Glazer, il film dal romanzo di Martin Amis che racconta la 'banale' vita quotidiana del comandante di Auschwitz e della sua famiglia nella casa con un grande giardino che confina con il muro del campo di sterminio. Il premio alla migliore attrice è andato a Emma Stone per Povere Creature! di Yorgos Lanthimos (Leone d'oro a ...

Oppenheimer: errori, retroscena, quanto è costato, quanto ha incassato e curiosità del film che ha vinto 7 Oscar: Oppenheimer: errori, retroscena, quanto è costato, quanto ha incassato e curiosità del film che ha vinto 7 Oscar: Tuttavia, dopo l'alba, il terreno è terriccio, asciutto e polveroso. Quando Oppenheimer e Groves viaggiano sul treno, la disposizione del tavolo cambia da una ripresa all'altra, dalla tovaglia stesa ...