Il trionfo di Oppenheimer agli Oscar | resta fuori Garrone Emma Stone e Cillian Murphy migliori attori

Oscar 2024: Oppenheimer domina con sette vittorie, inclusi miglior film e regia, tutti i vincitori: Non ci sono stati scossoni in una serata degli Oscar 2024 , condotta nuovamente da Jimmy Kimmel, che ha visto il trionfo annunciato di Christopher Nolan e del suo Oppenheimer . Il complesso biopic sul padre della bomba atomica si porta a casa sette statuette, tra cui quelle per miglior film e regia, ma anche i ...

Pagelle Oscar 2024, i voti a film e attori: John Cena, che tristezza quel nudo con pannolone ( voto 5), Gosling stravince al canto (9): Pagelle Oscar 2024, i voti a film e attori: John Cena, che tristezza quel nudo con pannolone ( voto 5), Gosling stravince al canto (9): Con cui da vent’anni fa a gara di gag. - Tutti i vincitori: trionfo di «Oppenheimer» con 7 statuette. Emma Stone migliore attrice Jimmy Kimmel, 56 anni, ha presentato la 96esima edizione degli Oscar ...

