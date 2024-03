Il tracollo di Conte (e del campo largo)

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 11 marzo 2024) Doveva essere il giorno della conferma dopo la Sardegna e invece l’Abruzzo si è trasformato in un incubo. O qualcosa di simile. Invece per Giuseppee Elly Schlein si profila una sonora sconfitta. Forse non una Caporetto, ma la conferma che la formula del “” non significa vittoria assicurata contro la compagine di centrodestra. Anzi. Il più preoccupato di tutti si chiama Giuseppe. Non solo perché il Pd, così come in Sardegna, si conferma il primo partito della possibile alleanza, il che significherebbe consegnare a Elly Schlein lo scettro della guida del centrosinistra progressista. Ma anche perché i grillini in Abruzzo hanno racimolato solo il 6,9% dei consensi con unmica da niente rispetto alle scorse regionali (24%) e alle elezioni politiche del 2022 (18,4%). ...