Il tenace successo lessicale di performance

(Di lunedì 11 marzo 2024) È sempre tempo di. Un anglismo che fa arricciare il naso ai puristi, ma che ci piace così tanto da averlo accolto nel nostro vocabolario. Così performante da aver generato un verbo che quasi ne eguaglia la frequenza – dapprima un participio presente aggettivabile, poi anche gli altri modi verbali. Una storia dipartita da un prestito non assimilato. Ma sarebbe stato possibile assimilarlo, o renderlo altrimenti nella nostra lingua? Attestato nell’italiano scritto già alla fine dell’Ottocento (Simona Cresti, in una consulenza per l’Accademia della Crusca, cita la Piccola Enciclopedia Hoepli di Gottardo Garollo, 1892-1895), ovviamente avversato dal regime fascista, al pari degli altri forestierismi, il sostantivoha via via conquistato nuovi spazi, e contemporaneamente ampliato ...