“Il Surrealismo | the infinite madness of dreams” | la mostra

Il Surrealismo: the infinite madness of dreams: Il Surrealismo: the infinite madness of dreams: Aprirà al pubblico sabato 23 marzo 2024 alle ore 10.00 la mostra “Il Surrealismo: the infinite madness of dreams”, esposizione di oltre 60 opere dei principali artisti surrealisti allestita presso il ...

Il manifesto del Surrealismo compie 100 anni…e voilà, siamo tutti surrealisti: Il manifesto del Surrealismo compie 100 anni…e voilà, siamo tutti surrealisti: Il 15 ottobre del 2024 André Breton pubblcicò il Manifesto del Surrealismo, un documento che non poteva che nascere nella congerie della guerra. Il contributo di Michele Ragno, ricercatore di ...

Il Surrealismo: nel centenario una mostra nel Castello di Desenzano del Garda: Il Surrealismo: nel centenario una mostra nel Castello di Desenzano del Garda: Il 23 marzo 2024 aprirà i battenti al pubblico la mostra "Il Surrealismo: the infinite madness of dreams", allestita presso il Castello di Desenzano del Garda ...