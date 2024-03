Il sindaco Sala pensa al dopo 2026 | Vorrei continuare a fare politica Vicino al Pd | ma da indipendente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il suo secondo e ultimo mandato finirà nel, subitole Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, e per ililGiuseppeal momento ha una certezza: "So cosa non farò. Per me tornare al mondo delle aziende e della finanza è un capitolo chiuso della mia vita. Mi piacerebbe sicuramentein", ha detto il primo cittadino di Milano a margine dell’evento “L’Europa che vogliamo“, organizzato dall’ala bonacciniana del Pd (nella foto è col governatore emiliano Stefano Bonaccini). "O comunqueimpegnarmi nel sociale, è anche una questione di finestre e opportunità, manca troppo tempo – ha proseguito –. Ma ho capito che se dovessi e potessia lavorare sarebbe sul fronte politico e ...