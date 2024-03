Il senso di P I M P di 50 Cent dentro Anatomia di una caduta

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 11 marzo 2024) Se nel film francesedi una, non ci fosse stata P.I.M.P, le cose sarebbero andate diversamente? Nel film premiato con l'Oscar alla migliore sceneggiatura originale, già Palma d'oro al 76º Festival di Cannes, la regista e sceneggiatrice francese Justine Triet mette in scena un processo per presunto omicidio, in cui dall’autopsia del cadavere si passa all’autopsia di un matrimonio. Nella prima scena del lungometraggio, ambientato in uno chalet di montagna, una scrittrice tedesca (Sandra Hüller) viene intervistata da una giornalista, la chiacchierata però è ostacolata da una musica suonata a tutto volume al piano di sopra. Le note iniziali rivelano un brano molto conosciuto, riproposto in una veste diversa. Si tratta di P.I.M.P., la canzone del rapper statunitense 50, uscita nel 2003 nel suo album di debutto Get Rich ...