Il ritorno di Melania Trump accanto a Donald Il ruolo delle nuore del tycoon nella campagna elettorale

(Di lunedì 11 marzo 2024) Washington, 11 marzo 2024 -riappare in pubblico. L’occasione: una cena a Mar-a-lago, venerdì ilha invitato - e molto lodato - il premier ungherese Viktor Orban, definito “un grande leader”. Che ha ricambiato scrivendo dell’ex presidente Usa: “Abbiamo bisogno di leader nel mondo che siano rispettati e possano portare la pace! Ritorna e portaci la pace, signor presidente”. IldiMa i riflettori erano tutti puntati su. L’ex first lady finora era stata assente dalla corsapresidenziali Usa 2024. Aveva saltato anche il discorso trionfale delai sostenitori nel trionfo del Super Tuesday. Poi, la svolta. ...

