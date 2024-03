Il ritorno di Giraudo | ingaggia l’avvocato di Bosman e domani il Tar del Lazio deciderà sulla radiazione

(Di lunedì 11 marzo 2024) Antonio, sì proprio lui. Come ricorda Il Giornale “e stato l’uomo dei conti della Juve per 12 anni”. È anche uno della triade – con Moggi e Bettega – che finì dritta in Calciopoli. Da alloraha chiuso col mondo del calcio, trasferendo la residenza a Londra per continuare a svolgere l’attività di immobiliarista. Il Giornale nel presentarlo ricorda che Si deve alla sua intuizione (l’impianto di proprietà sul modello inglese) la genesi dello Stadium. E fu lui a portare il titolo Juventus a Piazza Affari e a firmare un redditizio accordo di sponsorizzazione. Il Giornale ricorda il suo lunghissimo percorso giudiziario e gli dedica una pagina perchési pronuncerà il Tar dellasul suo ennesimo ricorso, stavolta contro lada parte della giustizia sportiva. E nel suo ...

Basket giovanile, vince la Under 19 Gold dei Gators, cade la GGS nella sfida con San Mauro: Colonna PINEROLO: Giraudo 2, Coda Zabetta 6, Favaro, Stompanato, Giraudo 9, Termini, Cenci 2, ... Al ritorno però lo scenario è molto diverso con gli avversari che scendono in campo più preparati ...

Le probabili formazioni della 29° giornata di serie B 2023/2024: Il Cittadella a 36 punti e un girone di ritorno partito malissimo per una serie di sconfitte che ... Allenatore: Fabio Caserta Cittadella (4 - 3 - 3): Kastrati; Salvi, Giraudo, Pavan, Angeli; Vita, ...

Né il Bologna, quarto a quota 51, né l'Inter che "non vuole tornare a casa a mani vuote, perché dopo questa in campionato ne mancano altre dieci, e soprattutto perché mercoledì volerà a Madrid per il ...

Sarà necessario attendere ancora qualche ora per scoprire se Weston McKennie potrà esser della partita in vista del match contro l'Atalanta. Il centrocampista americano si è allenamento a parte in com ...

"C'è la possibilità di ritrovare tutte e tre le squadre ai quarti in Europa. Per l'Atalanta non sarà facile, ma forse sarà ancor più difficile per ...