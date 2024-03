Il ritorno della principessa. Ecco Kate dopo il ricovero. Ma sulla foto ora è giallo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Sorridente e circondata dai suoi tre figli. Kensington Palace ha pubblicato sui social la primaufficiale diMiddleton a quasi due mesi dall’operazione all’addome alla quale era stata sottoposta e che l’ha costretta ad annullare tutti gli impegni ufficiali. E per farlo il Palazzo ha scelto il giornofestamamma che nel Regno Unito si celebrava ieri. Ma sull’immagine ufficiale in serata è scoppiato un, perché diverse agenziegrafiche, tra cui Reuters e Associated Press, l’hanno ritirata dalla circolazione per paura che sia stata "manipolata". Almeno due hanno detto ai media di eliminare ladai loro sistemi e archivi. L’Ap ha inoltre aggiornato il proprio sito web per informare giornalisti ed emittenti che l’immagine è stata ...