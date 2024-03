Il rimpianto di Pasalic | Noi volevamo vincere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) L’Atalanta torna da Torino con un punto pesante, il secondo in un ciclo di ferro che ha portato i nerazzurri ad affrontare in sole due settimane le prime quattro della classifica. Tra alti e bassi, con due pareggi in casa di Milan e Juventus e due sconfitte con l’Inter al Meazza e in casa contro il Bologna. "In queste quattro partite, a parte quella contro l’Inter, abbiamo fatto un buon punto contro il Milan. E contro il Bologna la nostra è stata una buona prestazione, che abbiamo buttato via in pochi minuti, come abbiamo rischiato di fare anche qui contro la Juventus", ha spiegato un soddisfatto Gian Piero Gasperini dopo il 2-2 conquistato sul campo della Juventus. "Quando usciamo da questi stadi contro avversari forti come la Juventus, con queste prestazioni, ne usciamo rinforzati, anche se magari la nostra classifica non è molto cambiata. La Juventus è una squadra forte, nel ...