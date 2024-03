Il Real estate offre nuove opportunità di carriera alle donne

(Di lunedì 11 marzo 2024) NEL MERCATO immobiliare, storicamente, i dati confermano la forte prevalenza di uomini, soprattutto in posizioni manageriali e ruoli decisionali. Negli ultimi anni, però, è in atto un cambiamento: dall’analisi di settore si registra un crescente aumento delle ‘quote rosa’, anche in posizioni di rilievo. Se tradizionalmente nelle agenzie immobiliari lericoprivano ruoli di segreteria/amministrativi, oggi la presenza femminile si rileva anche nell’attività di consulenza immobiliare vera e propria. Una tendenza confermata da RE/MAX Italia ,tà in cui le quote rosa rappresentano oggi il 45% dei professionisti immobiliari e broker affiliati. Il leader in franchising, il cui network ha superato nel 2023 la quota record di 4.500 affiliati, conferma anche per il 2024 l’obiettivo di un ulteriore potenziamento dell’organico, annunciando per l’anno in ...

