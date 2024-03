Il rapper parla di situazione insostenibile

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 11 marzo 2024) Muschio Selvaggio si ferma. Il podcast condotto da Fedez e Mr. Marra andrà in onda solo per altre tre puntate, poi lo stop. L’annuncio ufficiale sarà dato nella puntata di oggi programmata per le 12.00, ma Mr. Marra ha già preannunciato via social quale sarà il futuro del podcast. Sul quale pesano le controversie legali tra Fedez e Luis Sal, co-fondatore e conduttore del podcast fino a 10 mesi fa, quando i due hanno litigato finendo in tribunale. Fedez, la malattia e la depressione: «Prendevo sette psicofarmaci al giorno» ...