Il ragazzo e l’airone vince agli Oscar | Miyazaki | “Sono giapponese | non mostro gioia nel mio volto”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Felicità composta perdopo la vittoria dell'. Dallo Studio Ghibli arrivano le parole del maestro che fanno riflettere: "Poichè sono, non posso mostrare la felicità sul mio volto".

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a fanpage©

La Spezia, l’accusa di una adolescente al padre: “Ho subito abusi fin da bambina”: La Spezia, l’accusa di una adolescente al padre: “Ho subito abusi fin da bambina”: La ragazzina, ad un certo punto, non ha più retto e ha raccontato la terribile storia prime alle compagne della scuola, poi alla zia e alla madre. Il quarantenne, durante l’interrogatorio di garanzia ...

Calci, pugni e spintoni: un'altra rissa in centro. Udine sempre più ostaggio delle baby gang: Calci, pugni e spintoni: un'altra rissa in centro. Udine sempre più ostaggio delle baby gang: UDINE - Il plateatico di Piazza Libertà nuovamente teatro di una scazzottata tra ragazzi. È successo sabato sera, poco dopo le 22.30, mentre il centro città si avviava alla ...

Arrestato spacciatore minorenne in piazza La Lizza a Siena. Nascondeva la droga nel motorino: Arrestato spacciatore minorenne in piazza La Lizza a Siena. Nascondeva la droga nel motorino: Siena, 11 marzo 2024 – Nel fine settimana la polizia di stato di Siena ha arrestato un diciassettenne per spaccio di sostanze stupefacenti. Già da tempo gli investigatori della squadra mobile della qu ...