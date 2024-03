Il protagonista L’esterno ammette | Ci ho provato | ed è entrata Il contratto? A Ferrara sto bene e voglio restare»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) È stata una domenica speciale per Alessandro Tripaldelli, che dopo 63 presenze in biancazzurro senza reti all’attivo finalmente si è sbloccato. Peraltro con un gol di rara bellezza, realizzato nel finale di un match che la Spal ha vinto con le unghie e coi denti. Una rete che ha il sapore della liberazione per il terzino napoletano, a lungo beccato dai tifosi nelle prime stagioni a. "Le incomprensioni col pubblico? Quando la squadra non rende secondo le aspettative, i tifosi interpretano la gara a modo loro, quindi a volte possono essere contenti e altre no – commenta il numero 33 –. Noi dobbiamo soltanto pensare a dare il massimo per renderli orgogliosi: oggi per fortuna ci siamo riusciti, questo è l’importante. Il gol? Quando sono caduto ero distrutto: mi sono rialzato, ma non avevo la forza di ripartire. Avevo la mente annebbiata, però ho portato su la palla, ...