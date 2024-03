“Il progetto Wow” all’evento fieristico “LETExpo 2024” dal 12 al 15 marzo insieme alle Forze Armate

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11– Il“WoW - Wheels on Waves” Around The World 2023 sbarca al “” (Logistics Eco Transport), eventointernazionale dedicato al trasporto intermodale e alla logistica sostenibile, all’interno dello stand dello Stato Maggiore della Difesa, presso il po

È online il sito del Progetto “WoW” – Wheels on Waves – Around The World 2023-2025 che ha come obiettivo lo svolgimento del periplo equatoriale a bordo del catamarano, completamente accessibile, ... (ilgiornaleditalia)

ROMA (ITALPRESS) – E' online il sito del Progetto “WoW” – Wheels on Waves – Around The World 2023-2025 che ha come obiettivo lo svolgimento del periplo equatoriale a bordo del catamarano, ... (iltempo)

L’Associazione per il Turismo Outdoor WOW in Germania per promuovere il turismo all’aria aperta: L’Associazione per il Turismo Outdoor WOW in Germania per promuovere il turismo all’aria aperta: L’offerta turistica outdoor della provincia di Cuneo e di Langhe Monferrato Roero è stata protagonista di un evento voluto e organizzato dall’Associazione per il Turismo Outdoor WOW in Germania. Un’op ...

‘Wow’ in Autodromo. Dibattiti e una mostra dedicati alle donne nel mondo dei motori: ‘Wow’ in Autodromo. Dibattiti e una mostra dedicati alle donne nel mondo dei motori: Domenica l’evento che inizierà la mattina e proseguirà fino alla sera. Il premio ‘Woman in Wow’ andrà alla pilota di rally Rachele Somaschini. che promuove la ricerca sulla fibrosi cistica, malattia d ...

Rachele è in pista per la ricerca: Rachele è in pista per la ricerca: La pilota Rachele Somaschini di Cusano Milanino ha ricevuto importanti riconoscimenti per il suo impegno sportivo e sociale nel combattere la fibrosi cistica, presentando il progetto "Correre per un r ...