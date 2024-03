Il Profondo Sud alla conquista del Nordamerica

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 11 marzo 2024) La prima volta che vidipremière di NXT 2.0 Brooks Jensen e Josh Briggs mi parvero due personaggi usciti per usare un paragone più conosciuto da The Hazard e per usarne uno meno da The Ranch, la serie Netflix che vedeva protagonisti Ashton Kutcher e Danny Masterson assieme a Sam Elliot, i primi 2 comparvero anche in una puntata di Raw e finirono sulla List of Jericho. Insomma, in Briggs&Jensen vedevo i classici cowboy redneck delsud dell’America. Ovviamente Josh Briggs spiccava per maggiore esperienza avendo 8 anni in più, ma ad attirare la mia attenzione fu più Brooks Jensen, che avendo all’epoca solo 20 anni, era praticamente un rookie che mi ricordava vagamente Dean Ambrose. Il duo sin da subito ci presentò i loro personaggi e di come si erano incontrati, in una rissa da bar prendendosi a pugni avevano imparato a ...