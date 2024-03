“Il primo commento di Schlein al risultato dell’Abruzzo? ‘Ringrazio’ gli elettori | due vittorie di fila non le avrei rette' ” | il commento di Fiorello E Giorgia canta al semaforo

(Di lunedì 11 marzo 2024) Immagina una mattina qualsiasi, stai andando al lavoro e trovi la più bella voce d’Italia chementre aspetti al. Pare un sogno e invece è accaduto questa mattina a VivaRai2 con. Ironia e talento. Con la superstar ospite, un lunedì eccezionale per il programma condotto da. Il cast del mattin show si è svegliato con la notizia della vittoria della destra in Abruzzo. Il conduttore ha subito ironizzato: “Questa volta ha vinto l’orso Marsilio”, per poi mostrare il titolo di Repubblica: “Scrivono ‘In Abruzzo vince la Destra’. Il titolista è stato ricoverato”. Si è parlato anche di reazioni: “Per riassaporare il gusto della vittoria laha chiesto il riconteggio dei voti, ma in Sardegna! Il suoè stato ...

Chico Forti dopo la notizia del rientro in Italia: "Mi avete salvato la vita": Chico Forti dopo la notizia del rientro in Italia: "Mi avete salvato la vita": "Mi avete salvato la vita". Questo il primo commento di Chico Forti dopo la notizia del suo rientro in Italia annunciata dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni in missione negli Usa.

Il primo ministro israeliano ha confermato l’intenzione di invadere Rafah, in risposta all’invito degli Stati Uniti di non farlo: Il primo ministro israeliano ha confermato l’intenzione di invadere Rafah, in risposta all’invito degli Stati Uniti di non farlo: Domenica il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di essere intenzionato a procedere con l’invasione di Rafah, città al confine tra Striscia di Gaza ed Egitto. « Ci andremo », ha ...

NEWS - Chico Forti, il primo commento alla notizia del rientro in Italia: "Mi avete salvato la vita": NEWS - Chico Forti, il primo commento alla notizia del rientro in Italia: "Mi avete salvato la vita": "Mi avete salvato la vita". Questo il primo commento di Chico Forti alla notizia del suo rientro in Italia annunciato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni in missione negli Usa. A riferire le ...