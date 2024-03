Il prezzo dei cereali sta crollando | in Maremma si punti alla qualità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024) "Ilall’origine deistae senza un’inversione di tendenza la prossima disponibilità dei nuovi raccolti può avere effetti devastanti sulla continuità produttiva delle imprese". È questo l’rme lanciato dal presidente di Confagricoltura Grosseto, Attilio Tocchi, che spiega come la contrazione delle produzioni sia da correlare con l’eccezionale aumento delle importazioni da Paesi terzi che non sono tra i tradizionali fornitori del mercato italiano. "Un aumento di queste importazioni rende necessaria un’azione di tutela marcata delle nostre produzioni da una vera e propria montagna di grano che potrebbe riversarsi nel nostro Paese, con effetti devastanti per ilall’origine pagato agli agricoltori". Da qui la necessità di difendere a monte il...