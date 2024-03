Il Portogallo vira a destra | vince di poco Alleanza Democratica | crollano i Socialisti e gli estremisti di Chega quadruplicano i seggi

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il centroha vinto di misura le elezioni politiche in, dove le consultazioni anticipate del 10 marzo hanno portato al Parlamento più frammentato di sempre mentre il grande vincitore è l’estremadiche ha più che raddoppiato i voti e quadruplicato iall’Assembleia da República. Secondo i risultati pubblicati dal ministero dell’Interno di Lisbona, la coalizione di centro(Ad), che comprende il Partido Social Democrata (Psd), il Centro Democrático Social – Partido Popular (Cds-Pp) e il Partido Popular Monárquico (Ppm), ha conquistato il 28,63 per cento dei voti, eleggendo però – grazie al risultato della coalizione a Madeira – 79 su 230 deputati all’unica camera del Paese. Secondi i ...

