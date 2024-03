Il Piccolo Principe… In arte Totò dal 19 al 23 marzo al Teatro Cometa Off – Roma

(Di lunedì 11 marzo 2024) LA BILANCIA e 3ATRO presentano ILINscritto e diretto da Antonio Grosso con Antonio Grosso e Antonello Pascale Scene e Costumi : Marco Maria Della Vecchia – Light Designer : Giacomo Aziz DAL 19 AL 23OFF-Approda alOff di, dal 19 al 23, ILINTOTO’, spettacolo scritto e diretto da Antonio Grosso che narra le vicende della vita giovanile di uno dei piu? grandi Attori e Maestri della comicita? internazionale che Napoli abbia mai partorito: Antonio De Curtis, inToto?. Immersi in un’atmosfera surreale, lo ...

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a romadailynews©

Kate Middleton si scusa per la foto "manipolata" che la ritraeva con i figli -: Di nascosto da Harry Dov'è l'anello di Kate Middleton Le mani del piccolo Louis sono posizionate ... sulle orme di Anna ma con la tiara Spencer di Diana › Scelta la scuola per il principe ...

Mangia Prega Costa: ... un luogo in cui il Dalai Lama era ospite d'onore delle tante feste organizzate dal Principe Andrew ... Piccolo problema: ero minorenne, non potevo fare da solo un viaggio intercontinentale. Per fortuna, ...