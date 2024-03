Il petrolio chiude in lieve calo a New York a 77 | 93 dollari

Il petrolio chiude in calo a New York , dove le quotazioni perdono l'1,68% a 78,63 dollari al barile. (quotidiano)

Il petrolio chiude in calo a New York , dove le quotazioni perdono lo 0,26% a 78,93 dollari al barile. (quotidiano)

Il petrolio chiude in lieve calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,1% a 77,93 dollari al barile.

L’Opec+ chiude i rubinetti del petrolio fino a giugno. Ecco perché è una pessima notizia per gli automobilisti: L’Opec+ chiude i rubinetti del petrolio fino a giugno. Ecco perché è una pessima notizia per gli automobilisti: Confermati i tagli alla produzione con il via libera della Russia: l’obiettivo è sostenere i prezzi oltre gli 80 dollari. I sauditi avrebbero bisogno di ...

Prezzo del petrolio in lieve calo, scambiato a 77,68 dollari: Prezzo del petrolio in lieve calo, scambiato a 77,68 dollari: Prezzo del petrolio in lieve calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna ad aprile passa di mano a 77,68 dollari con un calo dello 0,42% mentre il Brent con consegna a mag ...