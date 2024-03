(Di lunedì 11 marzo 2024) Ilpiù abruzzese d’Italia (o forse l’abruzzese più? Chissà) si chiama Marco Marsilio, tra i fondatori di FdI, di cui è stato anche vice-tesoriere nazionale. In gioventù tra i leader della destra studentesca, è laureato in filosofia, ha scritto un libro sull’origine illuminista del razzismo per Vallecchi, la casa editrice un tempo di Nando Corona, che nacque teramano e morì fiorentino, fa il presidente di Regione ed è stato confermato alla guida dell’Abruzzo dopo aver vinto le elezioni la prima volta nel 2019. A testimonianza del fatto che la vittoria di cinque anni fa non fu un caso, e che il CL (Campo Largo) di arrosticini deve ancora mangiarne prima di poter ripetere i successi sardi. Sul pendolarismo di Marsilio, figlio di abruzzesi ma nato a Roma, formatosi culturalmente a Roma e cresciuto politicamente a Roma, si è giocato è un ...

E' morto Mauro Loy: portò la formula discount a Roma: "Era un secondo padre per me, un personaggio straordinario nel mondo del commercio romano e non solo. Ricordo con grande affetto i viaggi con lui per studiare i mercati europei come quelli a Parigi. ...

ANTEPRIMA A BENEVENTO DEL DOCUFILM CUORE DI PADRE: ...Giuseppe < > e inserì il nome di San Giuseppe nel Canone Romano ... visto da molti come < personaggio anziano, oscuro, debole, che non parla, non attrattivo, né ...

Il personaggio. Il romano d’Abruzzo meloniano di ferro: Il personaggio. Il romano d’Abruzzo meloniano di ferro: Il romano più abruzzese d’Italia (o forse l’abruzzese più romano Chissà) si chiama Marco Marsilio, tra i fondatori di FdI, di cui è stato anche vice-tesoriere nazionale. In gioventù tra i leader ...

Roma, De Rossi: "Non ci sono scuse: voglio far male alla Fiorentina": Roma, De Rossi: "Non ci sono scuse: voglio far male alla Fiorentina": L'allenatore della formazione capitolina prima del fischio d'inizio tra Roma e Fiorentina: "Siamo costruiti per giocare tante partite". Daniele De Rossi, allenatore della Roma, ha rilasciato alcune ...

Inchiesta Perugia:Foti,portare alla luce cupola mandanti: Inchiesta Perugia:Foti,portare alla luce cupola mandanti: ROMA, 10 MAR - "L'inchiesta sull'illecita attività di dossieraggio, su cui sta indagando la Procura di Perugia, sta assumendo sempre più i tratti di una certosina schedatura, con finalità opache e pre ...